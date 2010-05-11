В ПР готовы ко всему и требуют от силовиков прореагировать

В Партии регионов готовы к любому развитию событий во вторник, 11 мая.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Валерий Бондик в эфире "5 канала" в ответ на вопрос, что планирует коалиция в связи с акцией оппозиции у стен парламента.

"Мы (Партия регионов) спокойны. Мы спокойная конструктивная коалиционная сила. Мы готовы к любому развитию событий. Мы занимаемся законодательной работой. И мы готовы к любому развитию событий", - сказал "регионал".

Комментируя высказывания депутата от БЮТ Владимира Яворивского в эфире канала, он заявил, что с юридической точки зрения это - "заклик до безладів".

"Задача оппозиции не в том состоит, чтобы людей выводить (на акции)", - заявил Бондик.

При этом он в эфире устно обратился к генпрокурору Александру Медведько, главе СБУ Валерию Хорошковскому, главе МВД Анатолию Могилёву по поводу того, что "готовятся акции, людей свозят с областей".

"Однако, по нашей информации из партийных источников, студенты не хотят ехать. Выборы закончились, студенты должны учиться - кого они (оппозиционеры) хотят вывести на улицы? Зачем это делать?", - заявил Бондик.

"Я буду настаивать на реагировании (правоохранителей) в порядке статьи 97-мой. У меня есть информация из партийных источников, что люди готовятся к штурму опять - будет или нет этот штурм, пусть специальными средствами профилактирует милиция", - подчеркнул он.

"Люди подтягиваются... Автобусы, может, и не будут приезжать - потому что были сообщения, что перевозчики не соглашаются людей возить, - но под видом обычных туристов, на поездах будут прибывать, может быть, люди", - сказал "регионал".

"И более того, Тимошенко пытается здесь нарисовать плакаты - там, например, Донецкой, Днепропетровской области - и отдать киевским студентам для того, чтоб они стояли", - заявил он.

На информацию о том, что в некоторых областях ГАИ не пускают маршрутки в Киев, Бондик завил: "А у меня есть информация, что в некоторых областях, которые заполитизировались во всевозможные "комитеты порятунку", ГАИ даже сопровождала автобусы".

"Так вот, если речь идет о безопасности движения - это функция ГАИ, но если речь идет о политике - значит, я обращаюсь к начальникам управлений внутренних дел (с требованием) снимать начальников автоинспекций", - добавил "регионал".

"Украинская правда"