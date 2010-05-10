Ющенко и Яценюк проигнорировали Комитет защиты Украины

Бывшие кандидаты в президенты Виктор ЮЩЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК проигнорировали учредительное собрание Народного комитета защиты Украины, которое началось в 10.00 в Союзе писателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, от партии «Наша Украина» на заседание прибыла Вера УЛЬЯНЧЕНКО, представителя от «Фронта перемен» в начале заседания не было.

Как сообщалось, заседание оргкомитета Народного комитета защиты Украины состоялось еще 5 мая. В нем приняли участие представители украинской интеллигенции, которые выступили инициаторами создания Комитета.

На сегодняшнее учредительное собрание Комитета были приглашены лидеры всех оппозиционных партий, представленные в Верховной Раде, в том числе В.ЮЩЕНКО и А.ЯЦЕНЮК.

Сегодня на собрании Народного комитета защиты Украины присутствуют, в частности, Юлия ТИМОШЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Анатолий МАТВИЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КАРМАЗИН.