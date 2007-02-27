Генпрокуратура лихо разделалась с громкими уголовным делами

Генеральная прокуратура Украины 31 января 2007 года закрыла уголовное дело, возбужденное в связи с самоубийством бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по делу были проведены все необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы, которые дали основания следователю прийти к заключению, что по делу отсутствует событие преступления, а потому оно должно быть закрыто.

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.

24 мая 2005 года Генпрокуратура обнародовала заключение, что самоубийство – это окончательная причина смерти Ю.Кравченко.

В то же время 21 июля 2006 г. А.Медведько сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”.

Также Александр МЕДВЕДЬКО на пресс-конференции сообщил, что следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины не установил состава преступления в деле, которое было возбуждено против бывшего председателя Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ.

По словам генпрокурора, следователем, который вел дело, было выполнено значительное количество оперативных и «технических» действий, и «следователь принял решение, что в действиях В.ЩЕРБАНЯ нет преступления», а потому дело должно быть закрыто.

А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что окончательное решение о закрытии дела будет принято на совещании с участием руководства Генпрокуратуры, включая заместителя генпрокурора, начальника Главного следственного управления Рената КУЗЬМИНА.

На один из уточняющих вопросов А.МЕДВЕДЬКО ответил, что следователь допрашивал В.ЩЕРБАНЯ.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогание, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.