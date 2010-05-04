Активисты «Фронта перемен» собирают подписи за роспуск Верховной Рады

Львовская областная организация партии «Фронт перемен» начала сбор подписей жителей области за досрочный роспуск Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в ЛОО «Фронта перемен», акция по сбору подписей, которая проводится активистами партии в установленных в центральной части Львова специальных палатках, будет продолжаться до 10 мая.

Участники акции также распространяют листовки с призывами поддержать досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и поддержать «политиков, имеющих четкий план развития государства».