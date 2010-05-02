Герман: объединение Газпрома с Нафтогазом - всего лишь идея Путина

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН отмечает, что вопрос объединение «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» еще не обсуждалось и является лишь идеей российской стороны.

Об этом она сказала в интервью Би-Би-Си, комментируя предложение премьер-министра России Владимира ПУТИНА об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза», которое тот выразил в Сочи во время встречи с украинским премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ 30 апреля.

По словам А.ГЕРМАН, эту идею следует обсуждать с точки зрения национальных интересов Украины. "Надо обсуждать, садиться считать. Смотреть, приемлемо ли это для Украины с точки зрения ее национальных интересов, а тогда комментировать. Это идея, которую выразил российский Президент (имеется в виду премьер В.ПУТИН – УНИАН). Каждая идея имеет право на существование. Ее надо обсуждать, но лишь по углом зрения наших национальных интересов”, - заметила она.

Как сказала А.ГЕРМАН, если Украине это будет интересно и выгодно, то “можно об этом продолжать разговор, если - нет… Эта идея должна зависнуть в воздухе".

Говоря о том, давал ли подобные директивы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для переговоров российского и украинского премьеров, А.ГЕРМАН заметила: "Ну, знаете, российский Президент (премьер) выражает много неожиданных идей. Их можно по-разному воспринимать, можно удивляться, можно обсуждать. Это надо делать лишь с точки зрения украинских национальных интересов".