В МВД есть данные о запланированных на завтра провокациях

Министерство внутренних дел призывает участников завтрашних первомайских демонстраций и митингов проявлять терпимость и уважение к своим политическим оппонентам.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении МВД по поводу запланированных на 1 мая некоторыми политическими партиями и общественными организациями митингов, демонстраций и уличных шествий.

“Как свидетельствует опыт предыдущих лет, во время подобных массовых мероприятий случаются столкновения между представителями групп разной политической ориентации, что может привести к нарушениям общественного порядка”, - отметили в министерстве.

По данным МВД, у стражей порядка есть информация, что завтра некоторые радикальные силы планируют осуществить провокации с целью поднятия собственного рейтинга за счет спокойствия граждан. При этом в министерстве напомнили и о событиях, произошедших на прошлой неделе в Киеве, “когда даже в зданиях государственных учреждений было грубое нарушение правопорядка с использованием дымовых шашек, а на одной из столичных автостоянок стражи порядка изъяли автомобиль с дистанционно управляемым взрывным устройством”.

В связи с этим МВД, уважая законное право человека на свободное выявление своих политических взглядов, напоминает, что реализовываться оно может и должно только в соответствии с действующим законодательством.

Поэтому министерство также призывает участников демонстраций и митингов придерживаться определенных маршрутов и мест проведения массовых мероприятий. “Любые попытки нарушения общественного порядка, создания угрозы безопасности граждан будут милицией решительно пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности”, - предупредили в МВД.