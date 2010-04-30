Лидер крымского БЮТ заявляет об обысках на его предприятиях

Сотрудники налоговой милиции проводят обыски в офисах предприятий в Крыму, акционерами которых являются депутаты Верховной Рады Украины от Блока Юлии Тимошенко Андрей СЕНЧЕНКО и Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН лидер крымского БЮТ А.СЕНЧЕНКО, налоговики проверяют в Симферополе, в частности, предприятия «Гуматекс» и «Технохимкомплект», в Балаклаве - яхт-клуб «Золотой символ».

«В здании в Симферополе, помимо крымского штаба БЮТ, моего депутатского офиса и офиса моего коллеги - ВЕЛИЖАНСКОГО, находится ряд предприятий, в которых мы являемся акционерами, в частности, корпорация «Гуматекс» - производитель технических тканей, предприятие «Технохимкомплект», занимающегося топогеодезическими работами. Предприятия работают в разных отраслях, не связаны между собой договорами, но это не мешает организовать массовые обыски, с демонстрацией огнестрельного оружия: автоматов, пистолетов. Одновременно обыск проходит в Балаклаве, в яхт-клубе «Золотой символ», в котором мы тоже являемся акционерами», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Лидер крымского БЮТ считает проверку «наездом» противников оппозиции. «Налоговая милиция по команде Киева исполняет политический заказа под названием "наезд на предприятия политических оппонентов". В обморок никто не упал, мы от этой тупой, агрессивной власти ничего другого не ожидали», - заявил народный депутат.

Обыск начался около 11.00 и продолжался до вечера. «Сами не знают, что ищут. Команда была наехать, вот и наехали. Мы знали о том, что эта команда будет, еще неделю назад», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

В крымской налоговой администрации заявили УНИАН по телефону, что проверка проводится на законных основаниях. «Там работает целая группа, а не только налоговая. Комментарии будут позже, может, завтра к вечеру или даже после 5 мая», - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе крымской милиции пока воздерживаются от комментариев.