В ПР говорят, что одним из первых шагов должна быть модернизация ЧФ РФ

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО убежден, что соглашение о продлении пребывания Черноморского Флота Российской Федерации в Крыму – лишь первый шаг к “укреплению отношений” между странами.

Об этом депутат заявил ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Мы должны понимать, что это (аренда военной базы) - лишь одна часть наших возможных договоренностей. Это и вопрос Единого экономического пространства, это вопрос Таможенного союза”, - отметил он.

Комментируя заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о невозможности вступления Украины в Таможенный союз с Россией, В.КОЛЕСНИЧЕНКО сказал, что “мы предлагаем, чтобы Российская Федерация и представители их Таможенного союза вошли тоже в ВТО, и тогда внутри ВТО мы все же создадим свою структуру”. “Это очевидно и понятно, и это нам выгодно», - считает депутат.

«Кроме Черноморского флота, у нас есть авиапром, у нас еще ВПК, у нас есть еще общие интересы в кораблестроительной отрасли, у нас еще есть общие интересы в высокоточных технологиях», - перечислил “регионал”.

Одним из первых шагов, по его мнению, должна быть модернизация Черноморского флота – “до сих пор обновлять военную технику россиянам на украинской территории не позволяли”. «При согласии сторон делается модернизация флота, поэтому мы дадим им теперь такую возможность. Это вопрос протоколов и межправительственных договоренностей – это уже не так важно», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он отметил, что Россия не тратила деньги на строительство кораблей, потому что не была понятна судьба базы в Севастополе. «Сегодня судьба базы понятна, понятно, что будут брошены деньги для того, чтоб их не тратить на строительство в Новороссийске», - убежден В.КОЛЕСНИЧЕНКО.