Генпрокуратура занимается дымовыми шашками в Верховной Раде

Генеральная прокуратура Украины на основании обращения народного депутата Валерия БОНДЫКА (фракция Партии регионов) проводит доследственную проверку по факту применения вчера на пленарном заседании Верховной Рады дымовых шашек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Есть обращение народного депутата БОНДЫКА, и сейчас идет доследственная проверка, которая контролируется непосредственно, как и все, что происходит в Генеральной прокуратуре, генеральным прокурором», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

В свою очередь, вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ сообщил, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело в связи со вчерашними событиями в Верховной Раде во время ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

В то же время вице-премьер не уточнил, против кого и по каким фактам это уголовное дело возбуждено.

«Я не знаю против кого (возбуждено дело). Я еще не разбирался с этим вопросом. Это вопрос прокуратуры», - сказал В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.