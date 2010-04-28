Томенко подсчитал, что ДУСя обойдется украинцам на 28% дороже

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что предвыборный миф о том, что власть будет революционно сокращать расходы на собственное содержание, - ликвидирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, анализируя принятый парламентом 27 апреля государственный бюджет Украины на 2010 год.

«Поскольку так случилось, что бюджет на 2010 год не стал предметом профессиональных, экспертных и парламентских дискуссий, только теперь, уже постфактум, можно попытаться понять, каким, в представлении новой власти, должен быть основной финансовый закон на 2010 год», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что для того, чтобы понять, как относится новая власть к народу, «нужно понять, как относится новая власть к самим себе». Н.ТОМЕНКО отметил, что, проанализировав расходы на органы центральной исполнительной власти в 2010 году и сравнив их с 2009 годом, выясняется, что «наибольшее уважение», конечно, к Президенту и Администрации Президента. Так, расходы на содержание Государственного управления делами увеличиваются на 28% (или на 233 млн. 572,4 тыс. грн.), а на обеспечение деятельности Президента - на 17% (на 34 млн. 058,5 тыс. грн). Также почти на 12% (32 млн. 716,9 тыс. грн.) увеличиваются расходы на содержание Секретариата Кабинета Министров и на 11% (81 млн. 260,2 тыс. грн.) - Аппарата Верховной Рады Украины.

Поэтому, подчеркнул Н.ТОМЕНКО, «правы были те, кто во время президентской избирательной кампании говорил, что главный лозунг кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей» предусматривал прежде всего заботу о «своих» людях, а уже потом об остальных украинцах».