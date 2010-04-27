Миссия МВФ прибудет в Киев в первой половине мая

Следующий этап консультаций относительно продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может начаться в первой половине мая, когда в Киев прибудет миссия МВФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне, комментируя результаты переговоров украинской делегации с руководством Фонда.

Он выразил надежду на то, что уже в ближайшие дни завершится подготовка текстовой части договоренностей с МВФ, отметив, что некоторые цифры требуют дополнительного уточнения. «Думаю, что во время поездки миссии в Киев большинство вопросов будет решено", - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что руководство МВФ настроено довольно требовательно, но это обусловлено изменением обстоятельств на мировых рынках. "Поскольку в мировой экономике наблюдается определенное улучшение ситуации, то Международный валютный фонд будет все требовательнее относиться ко всем странам, в том числе и к Украине", - отметил вице-премьер.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что Фонд с пониманием относится к позиции украинской власти относительно важности вопроса социальных выплат для населения. Вместе с тем, стороны переговоров убеждены, что эти расходы не должны ухудшить платежеспособность и инвестиционную привлекательность нашего государства. «Именно эти факторы в среднесрочной перспективе обеспечат экономический рост Украины", - отметил С.ТИГИПКО.

В ходе пребывания в США С.ТИГИПКО встретился с министром финансов Российской Федерации Алексеем КУДРИНЫМ и представителем РФ в МВФ и обсудил с ними вопросы возобновления сотрудничества Украины с МВФ. "Российская сторона заверила в своей поддержке, и это достаточно важно для нас. Считаю, что это стало возможным благодаря программе, разработанной украинским правительством, и той стратегии, которой оно придерживается", - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на два с половиной года, Украина может получить кредит размером 19-20 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Объем действующей двухлетней программы stand-by для Украины, начатой в ноябре 2008 года, составляет 16,4 млрд. долл., из которых более 11 млрд. долл. было выделено тремя траншами. Четвертый транш в 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако он так и не был предоставлен в связи с политической нестабильностью в стране и отсутствием Государственного бюджета на 2010 год.

Миссия МВФ с 24 марта по 2 апреля находилась в Украине, где проводила переговоры с украинскими властями о продолжении сотрудничества.