Народная самооборона предупредила о «шипах по одному месту»

Политическая партия «Народная самооборона» презентовала в Черниговской области программу «Интеллектуальная самооборона», направленную на сохранение национальных традиций, воспитание у молодежи патриотизма, приобщение ее к украинской истории и культуре. Ее лозунг - «Я горд, что украинец».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в минувшую субботу акция стартовала в центре городка Рипки, где накануне 24-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС «самооборонцы» в память о ликвидаторах высадили розы. Чернобыльская трагедия коснулась здесь многих: 500 жителей Рипок участвовали в ликвидации аварии, а 100 ликвидаторов заплатили собственной жизнью, чтобы защитить от беды миллионы украинцев.

В Козельце активисты «Народной самообороны» приурочили ко Дню матери сразу несколько полезных и интересных дел. В частности, «самооборонцы» подарили городу скульптуру львовского мастера «Веснянка», которая установлена на центральной площади и символизирует молодость, красоту и материнство. Клумбу вокруг скульптуры «самооборонцы» вместе с местными жителями украсили розами.

Заместитель лидера партии «Народная самооборона» Сергей ЛУЦЕНКО отметил, что хотя акция носит и неполитический характер, но шипы роз должны служить напоминанием некоторым политикам о том, что «если они не будут заботиться об Украине и украинцах, по получат этими шипами по одному месту». Для юных жителей городка «самооборонцы» организовали кукольный спектакль и угостили большим тортом.

Акция в Чернигове была посвящена 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возле мемориала павшим воинам активисты партии вместе с молодежной «самообороной» высадили 500 кустов роз и возложили цветы к монументу. «Этим мы почтили память павших в Великой Отечественной войне, тех, кто защитил нас и дал возможность жить на нашей родной земле», - сказал С.ЛУЦЕНКО. Поддержать акцию в Чернигове приехали представители «НС» из города Сум.

Сегодня акция завершается в Новгороде-Сиверском. «Все мы помним песню «С чего начинается Родина?». По моему мнению, Родина начинается с нашей памяти, которая передается из поколения в поколение. На Новгород-Сиверской земле мы вспоминаем славные наши традиции, вспоминаем Баяна, князя Игоря, «Слово о полку Игореве». А также с болью мы вспоминаем события Великой Отечественной войны, когда в стенах Спасо-Преображенского монастыря немецко-фашистские захватчики уничтожили около 20 тысяч военнопленных», - сказал куратор «Интеллектуальной самообороны» С.ЛУЦЕНКО во время посадки роз у мемориала жертвам событий 1941-43 годов в монастыре.

Завершилась презентация ИН почтением памяти родителей великого украинского педагога Константина Ушинского, которые похоронены на новгород-сиверской земле.

Акцию «Народной самообороны» поддержал поэт-бард, лауреат премии им. В. Стуса Александр СМЫК, который выступил с концертами на Черниговщине.

Всего Интеллектуальная самооборона высадила на Черниговщине 1500 кустов роз.