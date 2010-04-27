Янукович сформулировал понятие «демократия» одним словом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решение о ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму принято в рамках закона и будет выполняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Страсбурге, комментируя тот факт, что несколько тысяч людей в Киеве сегодня протестовали против ратификации этого документа.

«Я уже сказал: есть две стороны. Одна выступает «за», вторая – «против», - сказал Президент.

«Решение принято в рамках действующих законов и Конституции и будет выполняться. Демократия – это порядок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.