Янукович сформулировал понятие «демократия» одним словом
16:59, 27 апреля 2010Политика
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"Решение по ЧФ РФ будет выполняться"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решение о ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму принято в рамках закона и будет выполняться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Страсбурге, комментируя тот факт, что несколько тысяч людей в Киеве сегодня протестовали против ратификации этого документа.
«Я уже сказал: есть две стороны. Одна выступает «за», вторая – «против», - сказал Президент.
«Решение принято в рамках действующих законов и Конституции и будет выполняться. Демократия – это порядок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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