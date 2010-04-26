На завтра под Верховной Радой заявлены массовые акции

Четыре политические партии и две инициативные группы граждан подали в Киевскую городскую государственную администрацию заявки на проведение завтра, 27 апреля, массовых акций возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА.

Согласно поданным заявкам, бессрочные акции возле здания парламента проводят, начиная с 24 апреля с.г., всеукраинская общественная организация “Союз молодежи регионов Украины” (молодежное крыло Партии регионов - УНИАН) и Киевская городская организация ВО “Батькивщина”. При этом Союз молодежи регионов собирается привлечь к участию в акции 5 тыс. человек, а “Батькивщина”, которая является их политическим оппонентом, к участию в акции протеста “против реализации антиконституционных решений Президента В.ЯНУКОВИЧА” планирует привлечь до 20 тыс. человек.

Кроме того, 27 апреля возле Верховной Рады партия “Наша Украина” планирует провести мирное собрание граждан с 8.00 до 14.00 с участием 5 тыс. чел.

Также завтра с 9.30 до 12.00 возле здания парламента Украинская народная партия намерена провести акцию “по защите государственных интересов Украины”. Привлечь к мероприятию планируется 1 тыс. чел.

Кроме того, около 100 человек инициативной группы граждан подали заявку в КГГА на проведение молитвенного стояния завтра возле Верховной Рады. Тема акции не указана. Подобные стояния предусмотрено провести в течение трех дней - с 27 по 30 апреля - с 8.30 до 18.00 также возле зданий Кабинета министров, Администрации Президента, Верховного Суда Украины, Высшего административного суда, Киевского апелляционного админсуда, Министерства образования и науки, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой администрации.

Также завтра с 9.00 до 15.00 будет пикетировать парламент другая инициативная группа граждан в составе 800 чел. В заявке указано, что их акция протеста “против повышения цен на питьевую воду”.

Как сообщал УНИАН, на завтра запланировано рассмотрение в ВР вопроса о ратификации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.