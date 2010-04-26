В ВР прекратили трансляцию Согласительного совета. Из-за ссоры?

В Верховной Раде Украины прекращена трансляция для журналистов заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета начались серьезные дебаты и ссора между депутатами вокруг вопроса ратификации соглашения относительно продления срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

В это же время в комнате, где находятся журналисты, прекратилась трансляция, то есть изображение на экране есть – виден только председатель ВР Владимир ЛИТВИН, но звука нет. Эта ситуация продолжается уже 10 минут.

В пресс-службе ВР журналистам сообщили, что трансляция заседания прекращена из-за технических неполадок.

Через приоткрытые двери в зал, где проходит заседание, слышны возгласы.