Соглашение о ЧФ снизит риски пророссийского сепаратизма в Крыму

Подписанное 21 апреля соглашение о продолжении срока базирования Черноморского флота РФ в Севастополе может снизить риски пророссийского сепаратизма в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Есть один определенный выигрыш - внутриполитический. Он заключается в том, что, как это не парадоксально, но это соглашение с сохранением Черноморского флота на территории Украины в значительной мере уменьшает риски пророссийского сепаратизма в Крыму», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что во время президентства Виктора ЮЩЕНКО в Крыму росли пророссийские сепаратистские настроения. В частности, в связи с тем, что бывший Президент настаивал на выведении Черноморского флота РФ из Севастополя.

В то же время политолог отметил, что еще не известны детали подписанного вчера соглашения. Также нет информации о том, как готовились эти соглашения. Вместе с тем он не исключил попытку сорвать ратификацию подписанного соглашения в Верховной Раде Украины, что может привести к парламентскому кризису.