Литвин не видит повода для внеочередного заседания ВР

В Верховную Раду не поступили необходимые документы по проведению в субботу, 24 апреля, внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что сегодня утром представители фракции БЮТ обратились в парламент с тем, чтобы были предоставлены списки для сбора подписей для проведения дополнительного заседания ВР в субботу. “До этого времени списки не собраны (речь идет о необходимости сбора не менее 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания - УНИАН)», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в данной ситуации речь не идет о том, что он отказывается провести внеочередное заседание, а просто не предоставлены необходимые документы для проведения такого заседания в субботу.

Он также не видит основания для того, чтобы в субботу проводить такое заседание. По его словам, некоторые политические силы хотят устроить митинг в парламенте Украины вместо того, чтобы спокойно обсудить вопрос относительно подписания соглашения о продолжении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

В.ЛИТВИН сообщил, что в понедельник к нему уже обращались представители фракции Партии регионов с тем, чтобы уже в четверг, то есть сегодня, или в пятницу провести внеочередное заседание парламента относительно ратификации соглашения о Черноморском флоте, хоть оно еще на то время не было подписано, а также относительно окончательного принятия Программы социально-экономического развития и принятия бюджета на 2010 год.

В.ЛИТВИН отметил, что объяснил представителям фракции ПР нецелесообразность проведения такого заседания, поскольку нет предмета для рассмотрения, потому что бюджет не внесен в парламент, а соглашение не подписано.

Как сообщал УНИАН, фракции оппозиции собирают подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в субботу относительно вчерашних соглашений, подписанных между Президентами Украины и России.

В частности, Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.