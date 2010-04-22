Янукович хочет посмотреть, на что способна Богатырева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не изменил своего мнения относительно секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, но оставляя ее на должности, исходил из точки зрения ее профессионализма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что это касается не только Р.БОГАТЫРЕВОЙ. Он обратил внимание на то, что «и в Администрации Президента, и в правительстве работают многие люди, представляющие политические силы «которые не шли с нами (Партией регионов) на выборы».

Он подчеркнул, что главным критерием подобных решений был профессионализм человека, а также то, какую пользу они могут принести стране. «Поэтому я принял решение такое по целому ряду специалистов, не только по БОГАТЫРЕВОЙ – посмотреть на них, на что они способны, если они будут отвечать тем требованиям, которые мы ставим, они будут работать», - подчеркнул глава государства.