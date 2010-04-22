Табачник разрешил вузам учить иностранцев на любом языке

Высшие учебные заведения Украины могут осуществлять обучение иностранцев для получения высшего образования, кроме украинского, также на иностранных языках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что вчера он подписал приказ, которым разрешил всем университетам Украины «набирать и учить иностранцев на том языке, на котором пожелает иностранец, и на котором пожелает его обучать высшее учебное заведение».

«С целью развития автономии высших учебных заведений, повышения конкурентоспособности украинского образования и международного авторитета Украины, улучшения качества образовательных услуг, которые предоставляются иностранцам, приказываю установить, что высшие учебные заведения Украины могут осуществлять обучение иностранцев для получения высшего образования, кроме украинского, также на иностранных языках при наличии соответствующей лицензии Министерства образования и науки. Язык обучения определяется высшим учебным заведением с учетом наличия научно-педагогических кадров и научно-методического обеспечения потребностей и желаний иностранных студентов», – зачитал приказ Д.ТАБАЧНИК.

«Наши университеты могут обучать на том языке, на котором захотят учиться иностранцы. Технические профессии – на русском языке, Киевская политехника целый ряд базовых профессий ведет на английском языке, Харьковская политехника готовит на английском языке, и здесь нет никакой проблемы», - разъяснил министр.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, этот приказ создает «во время экономического затруднения» вузам Украины условия, согласно которым они смогут в полной мере «реализовать свой творческий, педагогический и научный потенциал, когда каждый университет сможет зарабатывать средства себе и подготовкой студентов-контрактников, и студентов-иностранцев».

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что за последние 5 лет, когда было внедрено обучение в высших учебных заведениях лишь на украинском языке, начался огромный отток студентов из арабских и азиатских стран - «начали терять, в первую очередь, государство и высшие учебные заведения».

«У нас ежегодно поступало по контракту около 5 тысяч граждан России. 1 сентября 2009 года впервые этот показатель почти на четверть сократился. Он впервые упал за последние 7-8 лет ниже 4 тысяч – 3 тыс. 860. Поэтому мы должны возвращать иностранных студентов в наши высшие учебные заведения. Это будущие инженеры, которые будут сориентированы на украинское производство, это будущие врачи, которые будут сориентированы на украинские клиники, на украинские школы. Это, в конечном итоге, международный авторитет Украины и огромные средства», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Министр выразил надежду, что это распоряжение привлечет в отечественные вузы свыше 50 тыс. иностранных студентов, и Украина войдет в 20-ку крупнейших государств, предоставляющих образовательные услуги.

«На сегодняшний день мы стремимся, чтобы количество иностранных студентов в Украине достигло 50 тысяч, и это реальная задача. Мы ставим амбициозную задачу войти в двадцатку крупнейших признанных государств, которые являются центрами предоставления образовательных услуг», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начала работу расширенная коллегия Министерства образования Украины под председательством министра Д.ТАБАЧНИКА, где будет подбиты итоги деятельности высших учебных заведений в 2009 году и будут поставлены основные задачи на 2010 год. В мероприятии будут принимать участие вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО, глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и более 900 представителей заведений образования и профсоюзов работников образования и науки Украины.