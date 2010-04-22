Партия Кириленко призывает лидеров оппозиции к сопротивлению

Политическая партия «За Украину!» призывает лидеров всех парламентских и внепарламентских оппозиционных сил безотлагательно собраться для формирования Национального сопротивления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Мы должны немедленно выработать план совместных действий, чтобы остановить торговлю Украиной, на которую пошел ЯНУКОВИЧ», - заявил председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его мнению, этот план должен предусматривать мобилизацию политических сил, готовых бороться против ратификации в парламенте соглашения о сдаче украинской территории иностранным войскам до 2042 года.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Партия «За Украину!» инициировала Национальное движение сопротивления против действий властей, которые пошли на предательство национальных интересов.