Тягнибок обвинил в сдаче национальных интересов Ющенко и Тимошенко

Соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины свидетельствует о планомерной сдаче национального суверенитета Украины в угоду российской власти.

Об этом заявил председатель Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК, сообщили УНИАН в пресс-службе объединения.

«Те войны, которые Москва вела с Украиной с начала нашей независимости – политические, экономические, энергетические, информационные, финансовые, дипломатические, исторические – закончились сдачей национального суверенитета Украины», – заявил О.ТЯГНИБОК.

По его словам, формальным основанием для сдачи национального суверенитета стали кабальные газовые соглашения, которые в январе 2009 года подписала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Свобода» предупреждала, что политика заигрывания с Москвой приведет Украину к фатальным последствиям, потому что Кремлю дай облизать палец, он откусит руку по локоть. Этого не понимали ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, которые игрались с Кремлем в «стратегических партнеров», подторговывая национальными интересами. Очевидно, этого не понимает ЯНУКОВИЧ: вчера он отдал высокообогащенный уран, сегодня – национальный суверенитет, завтра будет отдавать на поругание Москве всех украинцев”, - считает лидер ВО.

О.ТЯГНИБОК отметил, что, с точки зрения национальных интересов, продление пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины является недопустимым, а Президента Виктора ЯНУКОВИЧА никто не уполномочивал подписывать такие документы. По словам лидера “Свободы”, Конституция Украины четко определяет, что “на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз”. Это положение Конституции может быть изменено лишь двумя третями конституционного состава Верховной Рады и исключительно после утверждения всеукраинским референдумом, напомнил он.

«Президентская клика будет кричать, что подписанные ЯНУКОВИЧЕМ предательские соглашения принесут нашему государству стабильность, экономические выгоды и мир с Россией, но на самом деле Украина получит хаос, грабеж и войну. Потому что Россия не остановится, пока окончательно не вернет Украину в свое иго. После подписания предательских соглашений с МЕДВЕДЕВЫМ ЯНУКОВИЧ вернется в Киев не как Президент независимой Украины, а как публичный вассал Кремля, руководитель оккупационной администрации, присягнувший на верность Москве. Власть должна помнить, что каждое ее антинациональное, антинародное действие неминуемо ведет к Национальной Революции”, – заявил О.ТЯГНИБОК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.