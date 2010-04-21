БЮТ: в Киеве за год не построено ни одного детсада, школы или больницы

Команда действующего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в течение прошлого года не построила ни одного детского сада, школы и больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на отчет КГГА «О выполнении Программы социально-экономического развития Киева за 2009 год», который был передан в горсовет.

Анализируя отчет, в БЮТ отмечают, что на завершение строительства “пусковых” объектов Киева в прошлом году городская власть потратила 164 млн. грн., что составляет 6% специального фонда городского бюджета. В Блоке считают неправильным то, что бюджетные средства были потрачены на разработку новых проектов при том, что не было завершено строительство "пусковых" объектов.

«Вершиной» достижений столичной власти стал запуск совместно с Юго-Западной железной дорогой городской электрички до остановки «Троещина», которая находится почему-то на Радужном массиве. Вместо этого регулярно выделялись средства на разработку многообразной проектной документации”, – заявил депутат фракции БЮТ в Киевсовете, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК. По его мнению, сроки начала работ по этим проектам, как и их реализация в целом, “могут навсегда остаться на бумаге”.

С.МЕЛЬНИК также отметил, что столичная власть отчитывается об открытии рабочего движения по транспортной развязке на пересечении Днепровской набережной и проспекта Воссоединения, в то же время оставляя вне поля зрения реконструкцию Московской площади, на 95% готовое строительство линии метрополитена на жилой массив Теремки и скоростного трамвая на Борщаговку и тому подобное.

«Бюджетные деньги освоены, начаты сотни новых проектов, вместе с тем тратить деньги на завершение начатого городская власть, очевидно, не намерена», - сказал С.МЕЛЬНИК.