Тигипко о приемлемой цене на газ и компенсации потерь для России

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что для Украины будет приемлемой цена газа 230-240 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он заявил в эфире "5-го канала".

"Я считаю, что наша цена должна быть где-то 230-240", - сказал С.ТИГИПКО.

Такая цена, по его словам, будет достаточно хорошим результатом двусторонних договоренностей, учитывая, что на сегодняшний день средняя цена на рынке составляет 270 дол.

Снижение цены до такого уровня, по мнению С.ТИГИПКО, будет справедливым исходя из того, что Украина является страной не с развитой, а с переходной экономикой и закупает достаточно большой объем газа.

С.ТИГИПКО также считает вполне логичным то, что Россия рассчитывает получить компенсацию за снижение цены на газ. "Подход со стороны россиян достаточно логичный: если где-то теряешь, то хотелось бы где-то найти", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что такими компенсаторам в экономической сфере может быть интерес России в сотрудничестве в ядерной сфере, ракето- и авиастроении.

"Что касается других вопросов - гуманитарных, – если это вписывается в наше законодательство, если это не влияет на нашу независимость, то рассматривать можно все", - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, в ближайшее время Кабмин планирует завершить переговоры с Россией о снижении цены на газ, чтобы доработать проект госбюджета на 2010 год с учетом новой цены и внести его на рассмотрение Верховной Рады. Планируется, что парламент утвердит бюджет-2010 в мае.