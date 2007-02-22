Коммунисты захватили ”парламентское радио”

Представители фракции КПУ заблокировали вход в звуковую аппаратную Верховной Рады, которая находится в одном из подвальных помещений парламента, почти рядом с электрощитовой.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на данное время возле этого помещения находятся шесть членов фракции КПУ.

Отвечая на вопрос УНИАН, что именно народные депутаты от КПУ делают под комнатой звуковой аппаратной, один из парламентариев ответил: «Отдыхаем».

При этом на данный момент в парламенте до сих пор отсутствует свет, в том числе пропал свет и в туалетных комнатах.