Глава Донецкого облсовета о партийном влиянии и конкретных людях

Новоизбранный сегодня председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ, член Партии регионов, подчеркивает значимость партийного рычага влияния в своей дальнейшей работе.

Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции после избрания. По мнению А.ШИШАЦКОГО, требовать от своих подчиненных исполнения каких-то указаний будет легче, учитывая фактор принадлежности их к Партии регионов.

«Я должен заниматься партийными вопросами», - сказал он. И пояснил: «Я должен заниматься однозначно, потому что сегодня решать вопросы на уровне области, городов, мэров, не влияя серьезно на работу парторганизаций Партии регионов… То есть, можно грубо сказать так – не имея рычага давления на потенциальную дальнейшую карьеру различных там мэров, чиновников, депутатов это невозможно будет…. Мне гораздо проще будет влиять, имея еще один этот рычаг».

А.ШИШАЦКИЙ также отметил, что он с оптимизмом смотрит на будущее и видит перспективы в Украине в связи с тем, что к власти пришли представители Партии регионов.

«Я очень надеюсь, что к власти в стране сейчас пришли люди конкретные все-таки, которые в общем-то пришли с кресел в свое время там председателей колхозов, совхозов и директоров заводов, руководителей властных структур, которые, скажем, не говоруны, а делатели. Поэтому я надеюсь, что в Украине есть перспектива», - сказал председатель облсовета.

Андрей Шишацкий родился 12 октября 1965 года в Славянске. Имеет два высших образования. Возглавлял ряд крупных предприятий Донецкой области – комбинат панельного домостроения в Донецке, трубный завод компании СКМ Рината Ахметова в Харцызске, аптечную компанию «Фармация Донбасса».