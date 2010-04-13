Тигипко рассказал, откуда возьмутся деньги на возмещение НДС
Комитет Кабмина одобрил
Правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, соответствующий проект постановления Кабинета министров был одобрен на сегодняшнем заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.
С.ТИГИПКО отметил, что правительство не будет медлить с выплатой предприятиям задолженности по возмещению НДС.
«Оборотные средства крайне необходимы бизнесу для обеспечения роста производства. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство не будет тянуть с возмещением просроченной задолженности государства по НДС», - заявил С.ТИГИПКО.