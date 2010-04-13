Львовские журналисты перекрыли трассу Киев-Чоп

Журналисты и другие работники всеукраинской газеты “Экспресс” перекрыли трассу Киев-Чоп неподалеку от въезда во Львов.

Как сообщается на сайте издания, участники акции прибегли к такому радикальному методу гражданского протеста вынужденно – как к крайней мере. Они сами называют перекрытие трассы "Акцией радикального протеста журналистов”.

“Ведь вчера в 8-м утра был задержан в собственной квартире и доставлен на допрос директор “Экспресса” гражданин А.В. – несмотря на то, что он находился в квартире сам с двумя детьми – 5-месячным младенцем и с шестилетним ребенком. После этого милиционеры избили журналистов, в том числе и главного редактора газеты, которые пришли в следственный отдел милиции, чтобы выяснить причину задержания. Милиционеры также разбили редакционную видеокамеру”, - сообщает сайт газеты “Экспресс”.

По состоянию на 13.05 движение на трассе перекрыто полностью - на трассе в три ряда в очереди стоят автомобили, их очередь растянулась на несколько сотен метров.

Как заверяют сами журналисты, правил дорожного движения они не нарушают – просто постоянно сплошным потоком двигаются по пешеходному переходу с одной стороны трассы на другую.

В то же время Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины опровергает причастность милиции к вышеназванным событиям.

В частности, в сообщении, переданном в УНИАН, отмечается, что в украинских СМИ появилась информация о том, что вчера утром в квартиру главного редактора газеты “Экспресс” ворвалось двое людей в гражданском, которые называли себя милиционерами из города Городок. Правоохранители вынуждали редактора выйти из квартиры, ссылаясь на постановление следователя о принудительном приводе свидетеля. Правоохранители вели себя грубо, ругались.

Вечером того же дня юристы газеты “Экспресс” обратились с заявлением в Главное управление МВД Украины во Львовской области. Сотрудники милиции установили, что все факты, изложенные в публикации, подтвердились.

“Правоохранители, фигурирующие в данном деле, являются сотрудниками налоговой милиции Львовской области, которая не находится в подчинении МВД Украины. Проверка фактов, изложенных в материале, находится на особом контроле начальника ГУ МВД Украины во Львовской области”, - сказано в сообщении ДОС МВД.