В ВР зарегистрировали постановления об увольнении пяти судей КС

В Верховной Раде по инициативе народного депутата Украины Романа ЗВАРИЧА (фракция "Наша Украина – Народная самооборона") зарегистрированы проекты постановлений об освобождении от должности пяти судей Конституционного Суда.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, Р.ЗВАРИЧ предлагает освободить Вячеслава ОВЧАРЕНКО, Марию МАРКУШ, Павла ТКАЧУКА, Анатолия ГОЛОВИНА, а также Михаила КОЛОСА.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций "Стабильность и реформы". В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

8 апреля Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности те, которые не находятся в составе фракций, инициировавших создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции. В частности, такое решение поддержали председатель Конституционного суда Андрей СТРИЖАК, судьи: Юрий БАУЛИН, Сергей ВДОВИЧЕНКО, Анатолий ГОЛОВИН, Иван ДОМБРОВСКИЙ, Владимир КАМПО, Михаил КОЛОС, Дмитрий ЛИЛАК, Мария МАРКУШ, Юрий НИКИТИН, Вячеслав ОВЧАРЕНКО, Петр СТЕЦЮК и Павел ТКАЧУК.

Оппозиция заявила, что будет требовать отставки судей Конституционного суда в связи с нарушением ими присяги судьи.