Верховный Суд позволил Луценко не каяться перед Колесниковым

Недостоверную информацию относительно обвинений в совершении преступлений, которую распространил с трибуны Верховной Рады в 2005 году о вице-премьер-министре Борисе КОЛЕСНИКОВА на то время министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, должен опровергнуть не он сам, а Министерство внутренних дел как юридическое лицо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, соответствующее постановление по результатам рассмотрения кассационной жалобы Ю.ЛУЦЕНКО вынесла коллегия ВСУ по гражданским делам.

Как отмечается в постановлении, суд установил, что, согласно положению ч. 4 ст. 277 Гражданского кодекса Украины, распространителем недостоверной информации, которую представляет должностное или служебное лицо при выполнении своих должностных (служебных) обязанностей, считается юридическое лицо, в котором оно работает. То есть, в данном случае - Министерство внутренних дел Украины.

Поскольку, как установлено судом, Ю.ЛУЦЕНКО был приглашен в парламент председателем ВР как министр внутренних дел и докладывал об обстоятельствах задержания Б.КОЛЕСНИКОВА, исполняя свои должностные обязанности, то у суда первой инстанции не было оснований считать, что распространителем информации является именно ответчик Ю.ЛУЦЕНКО.

В соответствии с указанной статьей Гражданского кодекса, суд обоснованно обязал опровергнуть недостоверную информацию о Б.КОЛЕСНИКОВЕ именно Министерство внутренних дел как юридическое лицо, в котором работал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2009 года Киевский апелляционный административный суд обязал Ю.ЛУЦЕНКО опровергнуть сказанные им с трибуны ВР слова о том, что Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к вымогательству и другим преступлениям.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО обжаловал это решение в ВСУ.

20 октября 2009 г. Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов извиниться перед Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, если Верховный Суд обяжет его это сделать.

Справка УНИАН. Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года в рамках уголовного дела по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за уголовные преступления и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.