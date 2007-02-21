Правительство с 1 апреля повысит минимальную зарплату и пенсию

Правительство с 1 апреля повысит минимальные зарплаты и пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«В течение ближайших 10 дней будет подготовлен проект решения правительства, который пройдет все необходимые процедуры согласования, будет рассмотрен на правительстве и доведен до всех областей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что уже в апреле будут перечислены финансовые ресурсы для осуществления выплат, связанных с повышением минимальных зарплат и пенсий.

При этом, по словам Н.АЗАРОВА, уровень повышения минимальной зарплаты и пенсий превысит показатели, заложенные в соответствующем постановлении Верховной Рады, которое было принято после подписания Президентом Украины закона о госбюджете на 2007 год и касалось обязательств правительства по повышению уровня социальных выплат.

«Сейчас рассматривается несколько вариантов, они все в работе, поскольку мы должны рассчитать все возможности не только в контексте 2007 года, но и 2008, потому что Министерство финансов уже работает над подготовкой бюджета на 2008 год. Мы должны учесть все риски», - подчеркнул первый вице-премьер.