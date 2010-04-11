В России предложили Польше прекратить споры о Катынском расстреле

Первый заместитель председателя Совета Федерации Александр ТОРШИН предложил политикам из России и Польши прекратить споры о Катынском расстреле после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента и ряда политических, религиозных и общественных лидеров Польши, передает РИА Новости.

«После того, что произошло, надо закрыть тему Катыни. Иначе, я боюсь, эта тема нас будет затягивать, как воронка», - считает А.ТОРШИН.

Отметив, что российская сторона выступила с «реальным покаянием», первый заместитель председателя Совета Федерации добавил: «Во имя будущего давайте постараемся эту тему не педалировать. Вот сейчас, прямо над гробом, надо сказать: Катынь уже не повод для спора».

По мнению А.ТОРШИНА, после того, как российский премьер-министр Владимир ПУТИН 7 апреля заявил, что преступлениям в Катыни нет оправдания, «российско-польские отношения получили более широкие возможности для развития».

Вместе с тем первый зампредседателя Совета Федерации выразил опасение, что тема покаяния за Катынь может стать «разменной картой для политиков», что после катастрофы президентского самолета «найдутся силы и люди, которые захотят обострения ситуации».

«Горе на самом деле объединяет, но здесь надо быть осторожным», - добавил А.ТОРШИН.