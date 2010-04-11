Украинская оппозиция вернется к власти еще до 2015 года?
16:09, 11 апреля 2010Политика
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Роман Зварич уверен
Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, министр оппозиционного Кабмина Роман ЗВАРИЧ считает, что нынешняя оппозиция вернется к власти раньше чем в 2015 году, когда истечет первый срок полномочий нынешнего Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил в интервью 5-му каналу, отвечая на вопрос, сохранит ли оппозиция свою боеспособность до 2015 года.
"Нет. Потому что мы будем у власти. Мы придем к власти раньше, чем наступит 2015 год", - сказал Р.ЗВАРИЧ. При этом народный депутат отметил, что абсолютно уверен в этих своих словах.
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