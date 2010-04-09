Лавров в Киеве будет демонстрировать сферы влияния Москвы - эксперт

На днях украинскую столицу должен посетить министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правда, эксперты не склонны ожидать от его приезда прорыва в решении устаревших двусторонних проблем.

Сергей Лавров намерен вскоре завершить карьеру министра иностранных дел и уже не будет пытаться тронуть с места накопленные двусторонние проблемы, сказал «Немецкой волне» политолог Виктор Небоженко. К тому же, по его мнению, ни Киев, ни Москва до сих пор так и не смогли создать список приоритетов по преодолению противоречий между двумя странами.

А следовательно, прорывов в таких вопросах, как завершение раздела морской границы или будущее аренды украинской территории российским Черноморским флотом, ожидать не следует, считает эксперт. По словам Небоженко, «все прекрасно понимают, что для решения накопленных за последние годы проблем нужна кропотливая работа двусторонних комиссий, интенсивная челночная дипломатия и еще много других усилий».

Эксперт не исключил, что визит Лаврова будет скорее сигналом для Европейского союза и Соединенных Штатов Америки о том, что «зона геополитического влияния Москвы снова пролегает вплоть до западных границ Украины». Такая демонстрация, по мнению Небоженко, очень важна для Кремля после подписания в Праге президентами США и России нового соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений.