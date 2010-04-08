Во время драки в Украинском доме задержали помощника нардепа-бютовца

Блок Юлии Тимошенко считает провокацией проведение в Украинском доме в Киеве фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко уполномочена заявить, что “выставка является сознательной провокацией, прямой и откровенной попыткой ее авторов и идеологов искаженно и предвзято представить трагические страницы украинской истории и дезинформировать общественность.

В БЮТ считают абсолютно закономерным то, что такое “надругательство над национальным достоинством вызывало возмущение присутствующих журналистов, единственная вина которых заключается в том, что они начали задавать “неудобные” вопросы. В итоге неизвестны лица, которые называли себя “Беркутом”, но не предъявили никаких удостоверений, задержали журналистов, в том числе и помощника народного депутата от Блока Юлии Тимошенко”.

БЮТ требует от Администрации Президента и Партии регионов немедленно прекратить “издеваться и позорить украинскую историю, не спекулировать на событиях, которые унесли жизни сотен тысяч людей”. “Мы требуем прекратить шабаш антинародных, антигосударственных сил, привлечь к ответственности организаторов так называемой “выставки” и представителей силовых структур, которые принимали участие в незаконных действиях”.

Также БЮТ требует прекратить политические преследования и отпустить задержанных во время акции протеста против проведения фотовыставки.

Комментируя этот инцидент, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что нынешняя властная команда пытается расколоть общество.

“С первых дней правления новой власти эта команда показывает, что им чуждо и ненавистно все украинское... Они пойдут на любые шаги, совершат любые провокации, чтобы исказить нашу историю, перессорить людей и дальше раскалывать общество на своих и чужих... Они не могут смириться с самим фактом существования независимого Украинского государства. Оно им чуждо и непонятно. Никогда эта власть не станет украинской. И никогда украинский народ не воспримет эту власть как свою, украинскую”, - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что “властвование ЯНУКОВИЧА и Партии регионов - это досадное, но непродолжительное недоразумение в истории независимой Украины”.

Она требует немедленно освободить журналистов и помощников депутатов.

“А от Партии регионов хочу услышать надлежащую оценку в адрес своего “коллеги”, который осмелился организовать антиукраинскую провокацию в Украинском доме (!!!). Хотя и понимаю, что это мое требование не имеет смысла. К сожалению, антиукраинскость – это стратегия новой власти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» за нарушение общественного порядка милиция задержала 13 представителей Всеукраинского объединения «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий. В милиции сообщили, что задержанным грозит штраф.

Вместе с тем в пресс-службе ВО “Свобода” заявили, что Киевская городская организация ВО "Свобода" обратилась к СБУ с требованием запретить проведение фотовыставки “Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА”, которая организована ВОО “Правозащитное общественное движение ”Русскоязычная Украина” и Обществом увековечения памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша).

Члены ВО “Свобода” считают эту выставку “украинофобской” и требуют от СБУ объявить ксендза Тадеуша ИСАКОВИЧА-ЗАЛЕСКОГО, который возглавляет польскую организацию, персоной нон грата в Украине.

В “Свободе” настаивают, что “фотовыставка” направлена на “разжигание межнациональной и религиозной вражды и унижение национальной чести и достоинства украинцев”, потому ее проведение должно быть запрещено на основании статьи 161 Уголовного кодекса Украины.