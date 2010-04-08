Азаров рассказал, как Кабмин «усилит помощь» ветеранам

Кабинет министров намерен пересмотреть в сторону усиления ранее принятые решения по увеличению социальной помощи ветеранам и инвалидам войны по случаю 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время заседания координационного совета по вопросам празднования 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое проходит в Администрации Президента.

Он сообщил, что, например, ранее принятое решение о выплате по случаю дня Победы каждому ветерану войны – инвалиду І группы по 930 грн. будет пересмотрено и эта выплата составит 1000 грн. Также, уточнил премьер-министр, будут вдвое по сравнению с прошлогодними увеличены выплаты и другим категориям ветеранов.

Н.АЗАРОВ также заявил, что выплата этой финансовой помощи ветеранам и инвалидам войны будет осуществлена до 5 мая.

Премьер-министр отметил, на 9 Мая 1,8 миллиона ветеранов получат юбилейную медаль по случаю 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр также сообщил, что, в соответствии с утвержденным планом мероприятий, 7 мая в Киеве будет открыт памятник трижды Герою Советского Союза летчику Ивану Кожедубу, на что органы власти выделили необходимые средства.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, все необходимые средства для выполнения мероприятий по усилению социальной защиты представителей старшего поколения, в частности ветеранов и инвалидов войны, в необходимом объеме заложены в проект государственного бюджета на 2010 год, который, надеется правительство, будет принят до 1 мая.

По словам премьер-министра 156 млн. грн. из этих средств предусмотрены на обеспечение инвалидов войны жильем. Также 50 млн. грн. запланированы на обеспечение ветеранов-инвалидов автомобилями.