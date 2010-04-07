КС разрешил сделать нардепов «прикосновенными» и запретил ругать Президента

Конституционный Суд Украины разрешил ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении КС по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Законопроектом предусматривается откорректировать институты неприкосновенности Президента и народных депутатов. В частности, предложено отменить в действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80, которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Суд усматривает, что исключение этой нормы Конституции не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит части 1 статьи 157 Конституции.

Кроме того, в части 2 статьи 80 Конституции установлено, что народные депутаты не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предлагается изъять эту норму Конституции. КС пришел к заключению, что исключение из части 1 статьи 80 Конституции положения «за исключением ответственности за оскорбление или клевету» ограничивает права и свободы человека и гражданина, что противоречит требованиям статьи 157 Конституции.

Также законопроектом предлагается часть 3 статьи 80 Конституции изложить в другой редакции: «Народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него». В то время как сейчас народный депутат не может быть без согласия ВР привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.

Суд пришел к заключению, что предложенные изменения к части 3 статьи 80 не противоречат требованиям статьи 157 Конституции.

Неприкосновенность Президента Украины не противоречит нормам Конституции.

Об этом говорится в решении Конституционного Суда Украины в деле по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных личностей) требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

В частности, законопроектом предусматривается в статье 105 Конституции исключить часть 2, согласно которой «за посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона».

В то же время, согласно заключению КС, предложенные изменения могут повлиять на ограничение прав и свобод человека и гражданина и противоречат требованиям Конституции, поскольку оскорбление или клевета на Президента могут рассматриваться не только как посягательство на общественные права лица, которое находится на этом посту, но и как проявление неуважения к Украинскому государству и его народу в целом.

Кроме того, в законопроекте предлагается исключить в части 3 статьи 105 Конституции положение «если только Президент Украины не был отстранен с поста в порядке импичмента».

По этому поводу КС считает, что соответствующие изменения не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины и отвечают требованиям статьи 157 Конституции.

Также законопроектом предлагается исключить в статье 105 Конституции часть 1, в соответствии с которой Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, и дополнить ее новой частью: «Президент Украины не может без согласия Верховной Рады Украины быть задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него». В статье 108 Конституции после пункта 2 добавить пункт 3 такого содержания: «3) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него».

В соответствии с заключением КС предложенные изменения могут привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина, ликвидации независимости и к нарушению территориальной целостности Украины, что не отвечает требованиям Конституции.