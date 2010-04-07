Грищенко объяснил России, что гуманизм Украины - не бесконечный

Украина оставляет за собой право объявлять отдельных граждан России персонами нон-грата.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Есть группа людей в России, которые делают карьеру исключительно на своем представлении того, что есть в Украине», - сказал К.ГРИЩЕНКО. По его словам, отменив запрет на въезд в Украину для этих людей, Украина проявила гуманизм, потому что «гуманизм является частью нашей политики, но он не бесконечен».

Как сказал министр, есть немало граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, и Украина предлагает вести этот диалог конкретно по каждому случаю. «Я считаю, что государство должно иметь право закрывать въезд педофилам, преступникам, тем, кто в другой стране осужден за серьезные преступления, тем, кто обоснованно подозревается в терроризме», - заявил К.ГРИЩЕНКО.

«Мы должны сохранять за собой право решать этот вопрос в каждом конкретном случае. И, наверное, так оно и будет», - подчеркнул он.