"Бютовский" чиновник Януковича давно хотел уйти от Тимошенко?

Заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ заявляет о завершении своей политической деятельности.

Об этом А.ПОРТНОВ заявил в интервью Интернет-изданию "Украинская правда".

"Я для себя сформулировал его следующим образом: я не вступал в Партию регионов, не переходил в коалицию - я закончил политическую деятельность, написал заявление о сложении депутатских полномочий и принял предложение главы государства перейти на государственную службу. То есть ушел работать на другую работу", - сказал А.ПОРТНОВ.

Заместитель главы Администрации Президента также добавил, что после президентских выборов прекратил юридическое обслуживание БЮТ. "Также я подал в отставку с должности заместителя руководителя фракции БЮТ. Я сосредоточился на работе в комитете по правосудию, в Высшем совете юстиции и на кафедре административного и конституционного права Национального университета Шевченко, где работаю профессором", - пояснил он.

"Я закончил с политической работой из-за идеологических причин, а не в связи с назначением в Администрацию Президента. Еще задолго до выборов я неоднократно доводил до сведения Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА (лидеров БЮТ – УНИАН), что не планирую продолжать юридическую и любую другую работу, и просил меня заменить", - подчеркнул А.ПОРТНОВ.

При этом, по его словам, он планировал уходить из БЮТ независимо от результатов президентских выборов. "Думаю, что мое сотрудничество с БЮТ в любом случае закончилось бы после президентских выборов", - отметил он.

А.ПОРТНОВ также сказал, что некоторые депутаты фракции БЮТ также намерены покинуть эту политическую силу. "Я достаточно хорошо изнутри знаю работу нашей фракции и ее представителей в правительстве. В связи с чем я и мои коллеги-депутаты ОЛИЙНЫК, ПИЛИПЕНКО и ПИСАРЕНКО еще задолго до президентских выборов сделали для себя вывод, что это наша последняя политическая жизнь в БЮТ", - сообщил заместитель главы Администрации Президента.