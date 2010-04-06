У Тимошенко подозревают, что «измену» Портнов задумал давно

В команде лидера объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО считают, что Андрей ПОРТНОВ готовился к сотрудничеству с Партией регионов уже во время обжалования результатов президентских выборов в Высшем административном суде Украины.

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО статье "К жадным и циничным - по собственному желанию" по поводу назначения А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Журналисты, которые освещали судебный процесс, имели возможность увидеть и услышать, насколько невыразительными и вялыми были его (ПОРТНОВА) выступления в зале заседаний. Очевидно, опытный юрист, которым является Андрей ПОРТНОВ, мог намного лучше подготовить линию защиты и само исковое заявление. Но он этого не сделал. Возможно, уже тогда, фактически говоря о бесперспективности защиты демократии в суде, Андрей Владимирович подспудно готовил себя и тогда еще будущую власть ЯНУКОВИЧА к сотрудничеству. Возможно, уже тогда господин ПОРТНОВ забыл о том, что одним из главных приоритетов кандидата Юлии ТИМОШЕНКО, с командой которой он ассоциировался, была борьба с коррупцией в судебной ветви власти. Возможно. Но это только предположение", - говорится в статье.

На сайте Ю.ТИМОШЕНКО также отмечается, что назначение А.ПОРТНОВА обществу было подано "под соусом необходимости проведения в Украине тотальной реформы судебной ветви власти, к которой следует привлекать лучших специалистов". "Но выглядит это желание недавнего юриста Ю.ТИМОШЕНКО быть более близким к правящей верхушке, как фактический отказ бороться и побеждать, будучи в оппозиции. И, говорим откровенно, как обычная, тривиальная, предварительно подготовленная измена", - отмечается в статье.

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ считает, что оценку решению А.ПОРТНОВА стать заместителем главы Администрации Президента Украины даст история. "Вопрос, почему ПОРТНОВ согласился на эту должность, надо задавать человеку, который дал согласие на такое назначение", - подчеркнул глава «теневого» правительства.

В то же время народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО отмечает, что А.ПОРТНОВ не принадлежал к идейным членам команды и не отстаивал идеологию Ю.ТИМОШЕНКО как кандидата на пост Президента, а позже – как лидера оппозиции.

"Отныне он (А.ПОРТНОВ) крепко будет ассоциироваться с "ордой ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА", которая, как неоднократно говорила Ю.ТИМОШЕНКО, расселась по креслам власти ненадолго, "потому что слишком они дерзки, циничны, жадны и туповаты для понимания всей сложности вопросов, возникших перед ними". Именно с такими людьми и согласился сотрудничать А.ПОРТНОВ", – отмечается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля В.ЯНУКОВИЧ назначил А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.