Тимошенко заявляет о большой чистке в своей команде

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ее команде начинается большая чистка.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала, общаясь со своими сторонниками на Персональном блоге.

«Я обещаю, что это будет самая большая очистка в украинской политике за все годы независимости. Мы уберем весь балласт, все болото, избавимся от всего ненужного, случайно и меркантильно прибившегося в команду. Мы решительно избавимся от тех людей, которые делают нашу команду слабее, чем того требует время», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции будет стараться обновить свою политическую команду и будет работать только с сильными людьми. «Я сделаю все для того, чтобы в команду пришли абсолютно новые люди, которые готовы посвятить жизнь полному обновлению Украины и чувствуют, что знают, как это сделать. Моя цель – привлечь в команду неслабых людей, которые не расплываются в лужу при первом испытании. Каждому достойному человеку, всей Украине сейчас нужна именно такая команда. Следует признать, что такой команды сегодня в полном составе у нас нет», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила посетителей своего сайта за поддержку в президентской кампании и за информирование о нарушении во время выборов. «Я благодарна вам еще и за то, что вы сообщали мне и о нарушении закона на выборах, и о бездеятельности отдельных членов избирательных комиссий с нашей стороне, и о пассивности (или скорее, о вредительстве) со стороны отдельных членов нашей команды. Все это будет учтено, а команда кардинально обновлена. Я сама лично читала и продолжаю читать ваши свидетельства и советы», - подчеркнула лидер оппозиции.