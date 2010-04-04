Литвин к празднику припомнил "тяжелые последствия недалекого прошлого"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравил украинцев с Пасхой.

Как отмечается в поздравлении, размещенном на официальном сайте ВР, "именно в эти пасхальные дни, как никогда, выразительно проступает потребность в необходимости общего единения, благотворения, согласия ради утверждения своим бытием высших законов и истин жизни. Благодатная суть этого праздника помогает зримо почувствовать неизбывность потуги духовных основ украинского народа, неодолимость и творческую силу нашей веры".

По словам В.ЛИТВИНА, "новейшие времена нашей истории отмечены совместными усилиями Украинского государства и Церкви, направленными на преодоление тяжелых последствий недалекого прошлого, на экономический и духовный подъем, консолидацию общества, на единение веры, мысли и дела во имя Украины, на благо каждого".

"Поэтому пусть светлые Пасхальные дни напомнят нам, что только в единстве и любви мы способны преодолеть все испытания и трудности", - отметил В.ЛИТВИН.