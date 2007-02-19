Ющенко внес в парламент безотлагательный законопроект

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2007 год, в котором предлагается повысить минимальную зарплату с 1 мая до 420 грн., а с 1 августа – до 430 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня в своем заявлении для прессы.

Также Президент в своем законопроекте предлагает с 1 апреля увеличить минимальный прожиточный минимум с 387 грн. до 404 грн., а с 1 октября – до 409 грн.

Глава государства подчеркнул, что эти изменения, в первую очередь, должны коснуться пенсионеров, а также 13 млн. работающих граждан.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время рассмотрения бюджета в конце прошлого года он настаивал на повышении социальных показателей и, в первую очередь, минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Он также напомнил о договоренности, в соответствии с которой 22 декабря 2006 года ВР приняла постановление, которым обязала правительство по итогам первого квартала пересмотреть вышеназванные социальные показатели.

Он отметил, что анализ экономических, финансовых показателей дает Президенту основания считать, что сегодня существует реальный ресурс для увеличения социальных показателей

Он сослался на высказывания членов правительства, которые говорят о необратимости тенденций экономического роста и о других достижениях в экономической сфере.

«И СМИ, и члены правительства, и некоторые политические силы успели публично отчитаться о достигнутых результатах. Для меня эти заявления важны не как бравурные рапорты. А чтобы они трансформировались в новые бюджетные поступления, и эти средства были направлены на увеличение социальных выплат”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент надеется, «что политические силы и правительство не на словах, а на деле докажут свою заботу о гражданах».

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что определил данный закон как безотлагательный, и потому он просит парламент рассмотреть его первоочередно.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 15 февраля заявил, что пока не видит оснований для пересмотра минимального уровня зарплат и пенсий.

По словам премьер-министра, несмотря на позитивные макроэкономические показатели января текущего года, в экономике существует еще много негативных тенденций, которые были унаследованы от прежней политики, которая привела к резкому ухудшению социально-экономической ситуации.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что как только экономика приобретет черты стабильности, правительство готово принять соответствующее решение в социальной сфере.

«Безусловно, инерция, которая есть, ее невозможно сейчас остановить и резко начинать рост. Как только экономика станет стабильной, мы будем принимать соответствующее решение», - сказал премьер, отметив при этом, что уже сейчас правительство инициировало принятие ряда законов, которые открывают возможности для поднятия социального уровня.