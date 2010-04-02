В ПР раскусили причины, по которым БЮТ блокирует парламент

Члены фракции БЮТ заблокировали трибуну парламента, чтобы не дать министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО обнародовать данные о провальной работе предыдущего правительства в топливно-энергетической сфере, считает народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в Верховной Раде М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что «сегодня должен быть час правительства, и министр энергетики Ю.БОЙКО должен был рассказать о ситуации на газовом рынке, о ходе переговоров по газу с Россией. И страх того, что Ю.БОЙКО расскажет правду о том, что творила на энергетическом рынке Юлия ТИМОШЕНКО, подтолкнула их к такому беспрецедентному шагу, когда в Страстную пятницу они заблокировали трибуну».

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН также выразил свое удивление действиями оппозиции. «Наконец реализуется норма о «дне правительства», которая, между прочим, при предыдущем правительстве не работала. Сегодня должен был выступать с трибуны министр Ю.БОЙКО, отвечать, между прочим, на вопросы оппозиции. И что мы видим? Они заблокировали трибуну».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, требуя рассмотрения вопроса о перераспределении комитетов ВР между оппозицией и коалицией.