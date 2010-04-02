Гриценко советует Януковичу закрыть рот Табачнику и Семиноженко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен повлиять на некоторых чиновников высокого уровня, чтобы они прекратили произносить заявления относительно чувствительных вопросов национальной идентичности украинцев и суверенитета и независимости Украины.

Об этом в интервью “Газеті по-українськи” (№49 от 2 апреля) заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ впоследствии будет вынужден исправлять свои кадровые ошибки, ведь “новоизбранный Президент пришел на Банковую не для того, чтобы год поцарствовать и покинуть должность со скандалом”.

“ЯНУКОВИЧ стал Президентом в очень трудное время. Он возглавил страну, которая расколота. На Западе очень чувствительны к украинскому языку, ТАБАЧНИКУ, заявлениям СЕМИНОЖЕНКО о союзе с Россией и Беларусью. ЯНУКОВИЧУ нужно закрыть рот таким чиновникам”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 1 апреля заявил, что представители власти категорически не имеют права вести дискуссии, в которых могут подвергаться сомнению независимость и суверенитет Украины.

Он также заявил, что вице-премьер-министр В.СЕМИНОЖЕНКО должен публично уточнить свою позицию относительно обнародованной инициативы о союзе Украины, России и Беларуси.