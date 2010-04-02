Литвин пророчит, что у коалиции будет еще два десятка "тушек"

Состав коалиции может увеличиться до 260 депутатов.

Об этом заявил спикер Владимир Литвин в эфире 5 канала.

"Примерно до середины следующего месяца коалиция будет насчитывать в пределах 260 депутатов", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что он "никогда не ошибается в своих оценках".

Кроме того, Литвин ушел от ответа на вопрос, удовлетворены ли в его блоке распределением должностей.

"Мы беседуем с вами в Верховной Раде и вы разговариваете со мной как с главой Верховной Рады. О партийных делах можно будет поговорить в свободное от работы время", - заявил он.

"Кадровых должностей, равно как и денег, много не бывает. Надо во всем знать меру...Это вообще трагедия для любого государства, а для нашего особенно, если у нас будут партийные назначения", - добавил Литвин.

Кроме того, спикер подчеркнул: "Проверить жизнеспособность и способность ответственно работать Верховной Рады и ее составляющей - коалиции - можно будет при рассмотрении достаточно сложного документа, которым будет госбюджет".

Как известно, сейчас в коалицию входят 240 депутатов

Украинская правда