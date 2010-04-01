"Наша Украина": Табачник выполняет российскую федеральную программу

«Наша Украина» призывает все государственнические, патриотические силы объединить свои усилия в борьбе с «Антиукраинским фронтом», развернутым представителями нынешней власти образца министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении президиума “Нашей Украины”, с рвением и принципиальностью, достойными лучшего применения, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК продолжил наступление на украинский язык. “Прикрываясь мифическими «предложениями» неназванных высших учебных заведений, ТАБАЧНИК 29 марта 2010 г. издает приказ, которым отменяет государственный экзамен по украинскому языку для бакалавров в высших учебных заведениях. Единственным реальным следствием этого приказа будет снижение требований и контроля за изучением украинского языка и, соответственно, уменьшение стимулов у студентов к изучению украинского языка. Вне всякого сомнения, именно это, а не задекларированное желание «сэкономить средства», является основным мотивом издания подобного приказа”.

Подобная позиция, по убеждению авторов заявления, является “откровенно антигосударственной и антиукраинской. Ведь язык является основой для самоопределения нации; своеобразным клеем, который соединяет людей, называющих себя украинцами. Для нации, пережившей геноцид, укрепление и развитие родного языка - вопрос национальной безопасности. Только полноценное становление своего языка, который во все времена помогал нации не погибнуть, будет гарантировать от попыток разъединить украинское общество, опять навязать ему чужеземное господство”.

“Именно поэтому, кстати, в абсолютном большинстве европейских стран защита и развитие родного языка возведены в ранг приоритетной национальной политики. Там, где власть уважает свою страну и не склонна к лакейству, немыслимы действия, подобные действиям ТАБАЧНИКА. Например, во Франции или Германии подобные предложения министра стоили бы ему должности в течение нескольких часов”, говорится в заявлении.

Как отмечают в “Нашей Украине”, “создается впечатление, что министр ТАБАЧНИК в своей деятельности руководствуется не действующим законодательством Украины – Конституцией, Законом «О языках», Концепцией государственной языковой политики, утвержденной указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 15 февраля 2010 г., – а пытается способствовать реализации российской федеральной целевой программы "Русский язык (2006-2010 годы)", утвержденной постановлением российского правительства.

Ведь вполне очевидно, что, методично и планомерно устраняя государственный язык из образовательной и научной сферы Украины, ТАБАЧНИК тем самым способствует «обеспечению эффективного функционирования русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ», – как и предусмотрено российской федеральной программой”.