Клюев уверен в эффективности сотрудничества с Россией

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ уверен, что между Украиной и Россией удастся наладить эффективное двустороннее сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня журналистам после встречи с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ.

А.КЛЮЕВ отметил, что к шестому заседанию украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, которое состоится в апреле, будут подготовлены конкретные проекты по двустороннему сотрудничеству.

«Учитывая тот факт, что последние 5 лет наши отношения были, мягко говоря, «заморожены», то сейчас, после того, как Виктор ЯНУКОВИЧ стал Президентом, а Николай АЗАРОВ - премьер-министром, и фактически в Украине заработала новая власть, отношения между Украиной и Россией начнут очень быстро и эффективно развиваться … Очень многие вопросы нужно будет решать, и я знаю точно, что мы их решим», - заявил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер правительства Украины отметил, что готовятся проекты по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, строительство новых атомных блоков, долгосрочный контракт по поставке ядерного топлива, проекты в области машиностроения, авиастроения, судостроения, строительства дорог, мостов.

А.КЛЮЕВ высказал уверенность, что апрельское заседание двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству принесет конкретные результаты.

При этом он отметил, что сотрудничество Украины и России должно быть взаимовыгодным. «Когда это будет выгодно обеим сторонам, тогда сотрудничество и будет результативным», - сказал А.КЛЮЕВ.

В свою очередь, И.ШУВАЛОВ отметил, что и экономика Украины, и экономика России сейчас крайне нуждаются в модернизации и инновационном развитии. «И мы также понимаем, что по отдельности достичь целей будет намного сложнее», - отметил И.ШУВАЛОВ. При этом он подчеркнул, что для перехода к реальной модернизации потребуются совместные усилия и соответствующие капиталы. «Мы должны разрабатывать такие проекты, которые бы предусматривали и административный ресурс, и потенциальный инвестиционный ресурс. Тогда произойдет реальная модернизация. Без нее наши экономики будут вынуждены оставаться на том же уровне, на котором находятся сейчас… Сейчас то время, когда позитивные контакты на высшем уровне должны быть трансформированы в конкретные дела. Мы к таким конкретным делам готовы», - заявил И.ШУВАЛОВ.