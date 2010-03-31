Янукович обещает поддержку инициативам Казахстана

Украина надеется на поддержку Казахстана в вопросе своего председательства в ОБСЕ в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с председателем ОБСЕ, государственным секретарем – министром иностранных дел Республики Казахстан Канатом САУДАБАЕВЫМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Президент Украины отметил, что Украина готова поддерживать инициативы, поступающие от казахстанской стороны во время ее председательства в ОБСЕ. В частности, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина поддерживает предложение Казахстана о созыве саммита ОБСЕ.

«Надеемся, что вы в 2013 году также поддержите инициативы Украины относительно ее председательства (в ОБСЕ – УНИАН)», - отметил глава государства, обращаясь к действующему председателю ОБСЕ К.САУДАБАЕВУ.