Кравчук говорит, что после заявлений Семиноженко точно не успокоится

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК просит парламентскую коалицию разъяснить членам правительства и чиновникам ответственность перед законом и государством.

Об этом он заявил в интервью газете «День» (№55 от 30 марта).

Отвечая на вопрос издания относительно заявления вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО о возможном создании союзного государства с Россией и Беларусью, Л.КРАВЧУК сказал: «После передачи ШУСТЕРА инициативу о едином государстве начали называть не иначе как «инициативой ФЕДОРОВА-СЕМИНОЖЕНКО». Это сверхсерьезный вопрос, поэтому я хочу на страницах вашей газеты обнародовать обращение к Президенту: «Виктор Федорович! Вы как гарант Конституции должны быть инициатором - обратиться к коалиции, которая формировала правительство, и пусть ее члены разъяснят членам правительства, другим чиновникам их права, обязанности и ответственность перед законом и государством. Член правительства - это не просто гражданин Украины, он обременен ответственностью, которая выписана для него Конституцией, законами, другими нормативными документами. И когда чиновник их нарушает, он должен за это отвечать».

По словам Л.КРАВЧУКА, В.СЕМИНОЖЕНКО имеет твердую, убедительную позицию относительно образования ЕЭП и Таможенного союза с Россией и Белорусью.

«И, слава Богу, пусть себе имеет позицию! Я никогда не критиковал СЕМИНОЖЕНКО в качестве руководителя его Форума, потому что это право общественной организации. Но когда он выходит в качестве вице-премьера, его позиция воспринимается как позиция правительства. Если непонятно, Президент должен сказать коалиции, коалиция - сделать соответствующие выводы», - отметил Л.КРАВЧУК.

Он обратился к правительству, Президенту и к самому В.СЕМИНОЖЕНКО с просьбой рассказать украинскому народу, что тот имел в виду.

«Если то, что он говорил в телеэфире, какое-то недоразумение, пусть в пятницу на том же канале… Кстати, если я буду в полном здравии, я также приду и послушаю его аргументы. Если же он этого не сделает и в дальнейшем будет делать намеки на возможность потери суверенитета, мы не успокоимся. Я, по крайней мере, поверьте, точно не успокоюсь», - отметил Л.КРАВЧУК.

Как сообщалось, 26 марта вице-премьер-министр В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси.

Он отметил, что создание такого союза является одной из схем, которая имеет право на рассмотрение, «так же как и участие Украины в Евросоюзе». Вице-премьер подчеркнул, что речь идет о союзе, где «определяются правила по типу ЕС».

Ссылаясь на данные Института социологии Национальной академии наук, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что большинство украинцев хотят войти в союз с Россией и Беларусью. «Люди хотят союзного государства и верят, что это приведет к успеху страны», - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что «Украину в ЕС, как минимум, в ближайшие 15 лет никто не ждет».

«Сейчас происходит процесс создания многополярного мира. Преимущество будут иметь те страны, которые оказываются в основе создания этого полюса влияния», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.