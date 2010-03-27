Ющенко: такое ощущение, что ребята взяли билеты на "Титаник"

Лидер партии «Наша Украина», экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО считает нелегитимным новое парламентское большинство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу Шустер live на телеканале «Украина».

По убеждению В. ЮЩЕНКО, незаконным является способ создания коалиции.

Также экс-Президент обратил внимание на существенные идеологические разногласия, существующие между политсилами, вошедшими в коалицию. В частности, он выразил удивление тем, что коммунистам отданы должности в экономическом блоке. «Когда в XXI веке в европейском государстве формируется коалиция с коммунистами, и коммунистам отдаются экономические министерства, чтобы проводить реформы, – у меня такое ощущение, что ребята взяли билеты на «Титаник», - сказал В. ЮЩЕНКО.

Он также высказал предположение, что последние события в парламенте являются частью отдельного сценария, по которому новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ хочет получить право назначить внеочередные выборы в Верховную Раду, чтобы иметь подконтрольный парламент на более длительный период.